8 правил. Врач Денисова дала важные рекомендации по питанию в пост

Отказ от привычных животных продуктов может привести к нехватке в организме некоторые пищевых веществ — белка, витаминов и других. Как этого не допустить и сбалансировать рацион?

Источник: Freepik.com

Как увеличить количество белка в рационе в пост, не допустить нехватки витаминов, минеральных веществ?

Врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Наталья Денисова назвала для aif.ru основные рекомендации по питанию, которые важно учитывать людям, решившим соблюдать пост.

  1. В каждом приеме пищи должны присутствовать растительные белковые продукты: крупы, бобовые, орехи. Так как растительный белок усваивается хуже, чем животный, порцию следует увеличить.
  2. Чтобы исключить недостаток витаминов, которые поступают в организм с мясными и молочными продуктами, рыбой (витамины В12, D, К2 и других), важно регулярно употреблять каши из круп, хлеб из муки грубого помола или цельнозерновой, макароны, фрукты, ягоды, овощи, особенно крестоцветные — разные виды капусты, репу, редьку и т. д.
  3. Отказ от животной пищи также может привести к недостатку минеральных веществ — кальция, йода, цинка. Для их восполнения включайте в рацион морскую капусту, семена и орехи, бобовые, отруби.
  4. Для восполнения витаминов и минеральных веществ можно также принимать витаминно-минеральные комплексы и употреблять специализированные обогащенные продукты.
  5. Питаться желательно регулярно — пять-шесть раз в день небольшими порциями через 3−3,5 часа.
  6. Если хочется сладкого, лучше выбирать сухофрукты, так как, в отличие от конфет и других кондитерских изделий, они содержат витамины, минеральные вещества, пищевые волокна.
  7. Необходимо выпивать не менее 1,5−2 л жидкости в сутки, чтобы не допустить обезвоживания и сгущения крови.
  8. Тем, кто имеет хронические заболевания, недавно перенес болезнь, детям и пожилым людям, беременным и кормящим женщинам не следует строго органичивать себя и соблюдать пост в полном объеме.

Также нужно с осторожностью поститься людям с заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта, печени, почек, сахарным диабетом, в некоторых случаях им лучше совсем отказаться от соблюдения поста.