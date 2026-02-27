Ричмонд
В Иркутской области инфляция замедлится после скачка в январе

В январе 2026 года цены выросли на 1,68% по сравнению с декабрем 2025-го.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В январе 2026 года цены в Иркутской области выросли на 1,68% по сравнению с декабрем 2025-го. Годовая инфляция после замедления в конце прошлого года снова ускорилась и составила 6,17%. Это чуть выше, чем в среднем по России (6,00%). Об этом КП-Иркутск сообщили в отделении Банка России по Иркутской области.

— Больше всего за месяц подорожали услуги. Продукты питания тоже заметно прибавили в цене — за год они выросли сильнее, чем остальные товары. Непродовольственные товары подорожали незначительно, — говорится в сообщении банка.

Экономисты объясняют январский скачок разовыми факторами: производители и поставщики заложили в цены выросшие издержки, плюс вырос спрос на некоторые услуги. Но это временно.

По прогнозу Банка России, инфляция снова пойдет вниз, как только эти факторы исчерпают себя. В 2026 году ожидают 4,5−5,5%, а в 2027-м — 4%.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, почему закрыли громкое дело об убийстве королевы красоты Сэсэг Буиновой.