В Иркутской области инфляция замедлится после скачка в январе

В январе 2026 года цены в Иркутской области выросли на 1,68% по сравнению с декабрем 2025-го. Годовая инфляция после замедления в конце прошлого года снова ускорилась и составила 6,17%. Это чуть выше, чем в среднем по России (6,00%). Об этом КП-Иркутск сообщили в отделении Банка России по Иркутской области.