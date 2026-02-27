Ричмонд
Главным врачом ГБ-2 в Шахтах назначен Анатолий Челах

На должность главного врача ГБУ РО «Городская больница № 2» в городе Шахты назначен Анатолий Челах. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ростовской области.

Анатолий Челах в 2000 году окончил Ростовский государственный медицинский университет. Имеет большой опыт работы в медицинской системе.

Врачебную практику главврач начал с должности врача-хирурга ожогового отделения.