Путин поручил рассмотреть выделение Камчатке средств на ремонт дорог весной

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 1 марта рассмотреть вопрос о выделении в 2026 году дополнительных средств Камчатке на ремонт дорог в весенний период.
Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 21 января 2026 года, опубликован на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации… рассмотреть вопрос о выделении в 2026 году из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований бюджету Камчатского края на финансирование мероприятий по приведению в весенний период в нормативное состояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, а также улично-дорожной сети населенных пунктов Камчатского края», — говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 марта 2026 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.