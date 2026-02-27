Путин поручил рассмотреть выделение Камчатке средств на ремонт дорог весной

«Правительству Российской Федерации… рассмотреть вопрос о выделении в 2026 году из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований бюджету Камчатского края на финансирование мероприятий по приведению в весенний период в нормативное состояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, а также улично-дорожной сети населенных пунктов Камчатского края», — говорится в перечне.