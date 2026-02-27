Ричмонд
Путин поручил рассмотреть выделение Камчатке средств на ремонт дорог весной

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 1 марта рассмотреть вопрос о выделении в 2026 году дополнительных средств Камчатке на ремонт дорог в весенний период.

Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 21 января 2026 года, опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации… рассмотреть вопрос о выделении в 2026 году из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований бюджету Камчатского края на финансирование мероприятий по приведению в весенний период в нормативное состояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, а также улично-дорожной сети населенных пунктов Камчатского края», — говорится в перечне.

Доклад необходимо представить до 1 марта 2026 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

