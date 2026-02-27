Путин поручил утвердить порядок сертификации автономных систем

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 1 сентября разработать и утвердить технические стандарты и порядок сертификации автономных беспилотных систем.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития автономных систем 16 января 2026 года, размещен на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации: … разработку и утверждение технических стандартов и порядка сертификации автономных систем», — говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 сентября 2026 года, далее — один раз в полгода. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.