Как ретроградный Меркурий влияет на людей. Эксперт дал ответ

Вращение Меркурия в обратную сторону, это оптический обман, вызванный разной скоростью движения планет, а его негативное влияние на жизнь людей — астрологический миф средневековья, сообщил ТАСС научный сотрудник Института прикладной астрономии Николай Железнов.
«Все планеты движутся по эллиптической орбите вокруг Солнца, но с разной скоростью и с разным периодом. У Земли это приблизительно 365 с четвертью суток — это полный оборот вокруг Солнца за год. Год Меркурия составляет примерно 88 суток всего, то есть вы понимаете, что в течение года Меркурий несколько раз обгоняет Землю по движению вокруг Солнца. Если мы будем смотреть с Земли на орбиты движения планет, то в определенных ситуациях, когда одна планета обгоняет другую, в проекции на небесную сферу может возникнуть иллюзия, что планета начинает двигаться в обратную сторону — это называется ретроградное, попятное движение», — объяснил Железнов.
Он добавил, что такая иллюзия не может продолжаться долго, поэтому спустя время все планеты вновь начинают двигаться в одну сторону. У Меркурия подобный оптический обман может возникать 3−4 раза в год. Ученый назвал все негативные эффекты, предписываемые ретроградному Меркурию, астрологическим мифом.
«Астрология наука древняя, между прочим, астрология и астрономия были единой наукой когда-то. Известный ученый
На Солнце появился огромный смайлик
Ранее на Солнце появился огромный смайлик. Его размер составляет 1,5 млн км. Глазами смайлика стали две крупные активные области (каждая примерно в десять раз больше Земли). Улыбку образовал гигантский протуберанец размером около 500 тыс. км.
Ученые заявили, что солнечный смайлик — «скорее добрый, чем злой, хотя и не лишен скепсиса».