Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как ретроградный Меркурий влияет на людей. Эксперт дал ответ

Подобное явление может происходить 3−4 раза в год.

Источник: Freepik.com

Вращение Меркурия в обратную сторону, это оптический обман, вызванный разной скоростью движения планет, а его негативное влияние на жизнь людей — астрологический миф средневековья, сообщил ТАСС научный сотрудник Института прикладной астрономии Николай Железнов.

«Все планеты движутся по эллиптической орбите вокруг Солнца, но с разной скоростью и с разным периодом. У Земли это приблизительно 365 с четвертью суток — это полный оборот вокруг Солнца за год. Год Меркурия составляет примерно 88 суток всего, то есть вы понимаете, что в течение года Меркурий несколько раз обгоняет Землю по движению вокруг Солнца. Если мы будем смотреть с Земли на орбиты движения планет, то в определенных ситуациях, когда одна планета обгоняет другую, в проекции на небесную сферу может возникнуть иллюзия, что планета начинает двигаться в обратную сторону — это называется ретроградное, попятное движение», — объяснил Железнов.

Он добавил, что такая иллюзия не может продолжаться долго, поэтому спустя время все планеты вновь начинают двигаться в одну сторону. У Меркурия подобный оптический обман может возникать 3−4 раза в год. Ученый назвал все негативные эффекты, предписываемые ретроградному Меркурию, астрологическим мифом.

«Астрология наука древняя, между прочим, астрология и астрономия были единой наукой когда-то. Известный ученый XVI—XVII вв.ека Иоганн Кеплер зарабатывал себе на жизнь составлением гороскопов. Много терминов, которые используются в астрономии, пришли из астрологии, а потом наука и лженаука разделились, окончательно это произошло в середине XIX века. Ретроградный Меркурий — это термин, который идет со средневековых времен», — заявил Николай Железнов.

По сообщениям астрологов Ретроградный Меркурий проходит с 26 февраля по 20 марта.

На Солнце появился огромный смайлик

Ранее на Солнце появился огромный смайлик. Его размер составляет 1,5 млн км. Глазами смайлика стали две крупные активные области (каждая примерно в десять раз больше Земли). Улыбку образовал гигантский протуберанец размером около 500 тыс. км.

Ученые заявили, что солнечный смайлик — «скорее добрый, чем злой, хотя и не лишен скепсиса».