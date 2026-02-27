Как ретроградный Меркурий влияет на людей. Эксперт дал ответ

«Все планеты движутся по эллиптической орбите вокруг Солнца, но с разной скоростью и с разным периодом. У Земли это приблизительно 365 с четвертью суток — это полный оборот вокруг Солнца за год. Год Меркурия составляет примерно 88 суток всего, то есть вы понимаете, что в течение года Меркурий несколько раз обгоняет Землю по движению вокруг Солнца. Если мы будем смотреть с Земли на орбиты движения планет, то в определенных ситуациях, когда одна планета обгоняет другую, в проекции на небесную сферу может возникнуть иллюзия, что планета начинает двигаться в обратную сторону — это называется ретроградное, попятное движение», — объяснил Железнов.