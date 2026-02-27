Путин дал поручение по закону о высокоавтоматизированном транспорте

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Госдуме до 1 августа обеспечить принятие закона «О высокоавтоматизированных транспортных средствах», сообщается на сайте Кремля.
Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития автономных систем 16 января 2026 года.
«Правительству РФ совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации обеспечить принятие федерального закона “О высокоавтоматизированных транспортных средствах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ”, — говорится в тексте поручений.
Срок исполнения — 1 августа 2026 года, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Минтранс уже опубликовал проект закона для беспилотных автомобилей. Документ о высокоавтоматизированных транспортных средствах определяет условия их допуска на дороги. Федеральный закон установит единые правила для всех представителей рынка, определит права и обязанности участников регулирования, а также переведет эксплуатацию беспилотного транспорта из экспериментального режима в порядок правового регулирования на дорогах общего пользования.