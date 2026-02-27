Ричмонд
В Омске сожгли 7 тысяч заражённых цветов из Китая перед 8 Марта

Всего за прошлый год в Омскую область ввезли около 2,9 миллиона цветов.

Источник: Freepik

В преддверии весенних праздников омский Россельхознадзор усилил контроль за цветочной продукцией из-за рубежа. С середины января в регион поступило более 770 тысяч срезов и горшечных растений из Китая.

В четырёх партиях специалисты нашли опасного карантинного вредителя — западного цветочного трипса. Ввоз заражённых цветов на территорию страны запретили. Почти 7,5 тысячи эрингиумов и хризантем уничтожили методом сжигания. Ещё 200 гербер после обработки допустили к продаже.

Всего за прошлый год в Омскую область ввезли около 2,9 миллиона цветов, основная часть — из Китая. При этом первичный контроль такие грузы проходят на границе, а в регион поступают уже после досмотра.