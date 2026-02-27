Юрисконсульт Крылов: мошенники пользуются серой зоной в работе кредитных брокеров

В то же время работа кредитных брокеров — компаний, которые предлагают посреднические услуги в сфере кредитования, — сегодня не регулируется отдельным правовым актом, а между тем необходимость принятия такого закона назрела давно. Именно он смог бы установить четкие правила для всех: обязательную регистрацию, прозрачные условия работы и реальную ответственность перед клиентами. Только так можно создать честные «правила игры», вытеснив мошенников. Будет понятный порядок — и для самих брокеров, и для тех, кто к ним обращается, а также все участники рынка будут понимать неотвратимость наказания.