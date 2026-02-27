Омские новостройки вошли в тройку самых дорогих в Сибири

Омская область сохранила третью позицию в Сибирском федеральном округе по стоимости жилья в новостройках по итогам четвертого квартала. Цена квадратного метра в строящихся домах выросла на 2,3% и составила 147,7 тыс. рублей.
На вторичном рынке недвижимости регион занял седьмое место среди субъектов СФО. Средняя стоимость квадратного метра на этом сегменте к концу года достигла 102,2 тыс. рублей.
Стабильное положение Омской области в рейтинге сибирских регионов отражает баланс спроса и предложения на местном рынке жилья. Эксперты отмечают, что рост цен на новостройки соответствует общероссийским тенденциям и обусловлен увеличением стоимости строительных материалов и работ.
