Омские новостройки вошли в тройку самых дорогих в Сибири

Стоимость квадратного метра в строящихся домах региона достигла 147,7 тыс. рублей.

Источник: Комсомольская правда

Омская область сохранила третью позицию в Сибирском федеральном округе по стоимости жилья в новостройках по итогам четвертого квартала. Цена квадратного метра в строящихся домах выросла на 2,3% и составила 147,7 тыс. рублей.

На вторичном рынке недвижимости регион занял седьмое место среди субъектов СФО. Средняя стоимость квадратного метра на этом сегменте к концу года достигла 102,2 тыс. рублей.

Стабильное положение Омской области в рейтинге сибирских регионов отражает баланс спроса и предложения на местном рынке жилья. Эксперты отмечают, что рост цен на новостройки соответствует общероссийским тенденциям и обусловлен увеличением стоимости строительных материалов и работ.

