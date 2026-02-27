Хватит капли. Кровь предскажет, сколько осталось жить, с точностью 86%

Сначала оказалось, что группа из девяти конкретных piРНК предсказывает двухлетнюю выживаемость с точностью до 86% (это очень сильный предсказатель): более низкие их уровни в крови были связаны с большей продолжительностью жизни. Потом ученые перепроверили эти результаты на другой группе пожилых людей, и они подтвердились. Некоторые из этих piРНК имеют отношение к регуляции процессов регенерации и иммунной системы.