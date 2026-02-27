Хватит капли. Кровь предскажет, сколько осталось жить, с точностью 86%

Кому-то такой подход ученых может показаться циничным и пессимистическим. Но не все так примитивно.
Оптимистические выводы
Во-первых, с такой же точностью может быть предсказана и более долгая жизнь. Во-вторых, ученые обнаружили показатель, на который можно влиять, чтобы отсрочить быструю кончину и начать лечение.
Исследование опубликовано в профильном научном журнале Aging Cell («Старение и клетка»). Ученые наблюдали более 1200 пожилых людей в возрасте старше 71 года. У каждого брали кровь, в которой анализировали 828 так называющих малых некодирующих РНК. Объяснить, что это такое, человеку, не углубленному в биологию, непросто. Обычная РНК (рибонуклеиновая кислота) — это «слепок» с ДНК, с материала генов. Она является инструкцией, по которой в клетке синтезируются белки — главные молекулы жизни.
Не все функции таких РНК понятны, но ясно, что они могут регулировать активность генов и стабилизировать геном. В данном исследовании ученые изучали два типа малых некодирующих РНК — микроРНК (miРНК) и пиРНК (piРНК). Последние и дали самые интересные результаты.
Простота имеет значение
Сначала оказалось, что группа из девяти конкретных piРНК предсказывает двухлетнюю выживаемость с точностью до 86% (это очень сильный предсказатель): более низкие их уровни в крови были связаны с большей продолжительностью жизни. Потом ученые перепроверили эти результаты на другой группе пожилых людей, и они подтвердились. Некоторые из этих piРНК имеют отношение к регуляции процессов регенерации и иммунной системы.
«Сочетание всего нескольких piРНК оказалось самым сильным предсказателем двухлетней выживаемости у пожилых людей — сильнее, чем возраст, образ жизни или любые другие показатели здоровья, которые мы исследовали, — рассказывает Вирджиния Байерс Краус, доктор медицинских наук, руководитель исследования и профессор Медицинской школы Университета Дьюка. — Больше всего нас удивило, что такой сильный результат был получен с помощью простого анализа крови».
Девять направлений будущих ударов
Поиск таких простых маркеров, которые можно обнаружить в крови, моче или слюне, сегодня играет огромное значение. Их называют «жидкими биопсиями», и для их получения не нужно никаких серьезных вмешательств. В данном случае, это банальный забор крови из вены.
Но ученые ставили своей целью не только найти показатель, предсказывающий продолжительность жизни. Они надеялись с его помощью определить вероятные мишени для лекарственной терапии, продлевающей жизнь. И вот их ответ на этот вопрос в статье: «Девять piРНК, уровень которых снижен у людей с более длительной продолжительностью жизни, были идентифицированы как потенциальные терапевтические мишени».
На очереди продолжение исследований в этом направлении.