Омичам рассказали, как не попасть на штраф за поиск экстремистских материалов

С 2025 года за намеренный поиск экстремистских материалов в интернете предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей. При этом правоохранители должны установить, был ли у человека умысел или он наткнулся на запрещённый контент случайно, сообщает ИА «Уральский меридиан».