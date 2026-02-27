Омичам рассказали, как не попасть на штраф за поиск экстремистских материалов

С 2025 года за намеренный поиск экстремистских материалов в интернете предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей. При этом правоохранители должны установить, был ли у человека умысел или он наткнулся на запрещённый контент случайно, сообщает ИА «Уральский меридиан».
Как пояснила официальный представитель УФСБ по Свердловской области Елена Докучаева, «задача правоохранителей — разобраться: человек с умыслом совершил поиск или случайно наткнулся. Если человек осознанно искал экстремистские материалы, полагается штраф от 3 до 5 тысяч рублей».
При этом тем, кто наткнулся на контент случайно, Елена советует не сидеть сложа руки, а обратиться в правоохранительные органы и сообщить о найденном противозаконном материале.
В ведомстве напомнили, что экстремистскими считаются материалы, включённые в федеральный список Минюста России, который насчитывает более 5400 позиций, либо подпадающие под определение федерального закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».