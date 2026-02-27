Генпрокуратура внесла протест по делу блогера, который хвастался минимальным штрафом и «друзьями»

Напомним, ранее именно о нём мы писали: в одном из интервью он заявлял, что благодаря «друзьям» сумел отделаться мягким штрафом в 10 БРВ за видео с ночными гонками на BMW по Ташкенту. После того как его вызвали в ГУВД, риторика резко изменилась — он заявил, что это был «пиар», а на самом деле ему назначили штраф в 60 БРВ.