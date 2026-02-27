Генпрокуратура внесла протест по делу блогера, который хвастался минимальным штрафом и «друзьями»

Напомним, ранее именно о нём мы писали: в одном из интервью он заявлял, что благодаря «друзьям» сумел отделаться мягким штрафом в 10 БРВ за видео с ночными гонками на BMW по Ташкенту. После того как его вызвали в ГУВД, риторика резко изменилась — он заявил, что это был «пиар», а на самом деле ему назначили штраф в 60 БРВ.
Сегодня Генеральная прокуратура сообщила, что изучила видеоинтервью блогера.
Как выяснилось, постановлением Мирзо-Улугбекского районного суда от 16 января Жумаев был привлечён к административной ответственности по статье 195−2 Кодекса об административной ответственности за распространение видеоматериалов сотрудников правоохранительных органов в искажённом виде, приводящем к их дискредитации. Суд назначил ему штраф в размере 20 базовых расчётных величин — 8,4 млн сумов.
По результатам проверки, 26 февраля прокуратура Мирзо-Улугбекского района внесла протест в судебную коллегию по уголовным делам Ташкентского городского суда с целью дать объективную правовую оценку вынесенному решению.
Судя по всему, на этом история не заканчивается. И любителю ночных заездов на дорогих автомобилях, возможно, ещё предстоит узнать, что такое «полная» ответственность — уже без скидок на пиар.