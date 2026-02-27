«Минскзеленстрой» раскрыл, почему с колеса обозрения в парке в центре Минска сняли кабинки

Заместитель генерального директора — главный инженер предприятия Руслан Косевич объяснил, что колесо обозрения продали на аукционе (подробнее мы писали здесь), и сейчас покупатель занимается его демонтажем. Пока неизвестно, что именно появится на месте аттракциона.