«Минскзеленстрой» раскрыл, почему с колеса обозрения в парке в центре Минска сняли кабинки

«Минскзеленстрой» сказал о снятии кабинок с колеса обозрения в парке Челюскинцев. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
Заместитель генерального директора — главный инженер предприятия Руслан Косевич объяснил, что колесо обозрения продали на аукционе (подробнее мы писали здесь), и сейчас покупатель занимается его демонтажем. Пока неизвестно, что именно появится на месте аттракциона.
