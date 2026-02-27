Ричмонд
«Минскзеленстрой» раскрыл, почему с колеса обозрения в парке в центре Минска сняли кабинки

«Минскзеленстрой» сказал о снятии кабинок с колеса обозрения в парке Челюскинцев.

Источник: Комсомольская правда

«Минскзеленстрой» сказал о снятии кабинок с колеса обозрения в парке Челюскинцев. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».

Заместитель генерального директора — главный инженер предприятия Руслан Косевич объяснил, что колесо обозрения продали на аукционе (подробнее мы писали здесь), и сейчас покупатель занимается его демонтажем. Пока неизвестно, что именно появится на месте аттракциона.

Ранее мы узнали, что изменится в Беларуси с 1 марта 2026 года: подорожает коммуналка, регистрировать имущество будут по-новому, станет больше детсадовских групп для малышей до двух лет.

Тем временем ЖКХ сказало, как белорусы могут получить штраф от 45 до 675 рублей при прогулке.

А еще Минтруда сказало, будет ли сокращенный рабочий день 6 марта перед Днем женщин.