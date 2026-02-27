Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Звуки тревожных сирен услышат жители Самары 4 марта

Ожидается плановая проверка системы оповещения населения о ЧС.

Источник: МЧС России

Утром среды, 4 марта, жители Самары услышать звуки сирен системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщили в мэрии, предупредив, что проверка плановая, а пугаться не стоит.

Электросирены и громкоговорители будут работать в течение пяти минут в интервале между 10:40 до 10:45. Устройства размещены по всему городу на крышах жилых домов и административных зданий, а также в местах массового пребывания людей. В мэрии напомнили, что работа сирен означает сигнал «Внимание всем!».

Ранее подобная проверка прошла в Тольятти, однако была локальной. Работали звуковые системы оповещения одного из крупных химических предприятий города.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше