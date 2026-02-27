Звуки тревожных сирен услышат жители Самары 4 марта

Электросирены и громкоговорители будут работать в течение пяти минут в интервале между 10:40 до 10:45. Устройства размещены по всему городу на крышах жилых домов и административных зданий, а также в местах массового пребывания людей. В мэрии напомнили, что работа сирен означает сигнал «Внимание всем!».