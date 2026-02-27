Звуки тревожных сирен услышат жители Самары 4 марта

Утром среды, 4 марта, жители Самары услышать звуки сирен системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщили в мэрии, предупредив, что проверка плановая, а пугаться не стоит.
Электросирены и громкоговорители будут работать в течение пяти минут в интервале между 10:40 до 10:45. Устройства размещены по всему городу на крышах жилых домов и административных зданий, а также в местах массового пребывания людей. В мэрии напомнили, что работа сирен означает сигнал «Внимание всем!».
Ранее подобная проверка прошла в Тольятти, однако была локальной. Работали звуковые системы оповещения одного из крупных химических предприятий города.
