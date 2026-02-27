Путин рекомендовал Москве обменяться опытом применения ИИ с регионами

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал правительству Москвы провести обмен опытом по применению систем обработки данных, автономных систем и технологий искусственного интеллекта с другими регионами России, следует из сообщения на сайте Кремля.