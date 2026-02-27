Путин рекомендовал Москве обменяться опытом применения ИИ с регионами

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал правительству Москвы провести обмен опытом по применению систем обработки данных, автономных систем и технологий искусственного интеллекта с другими регионами России, следует из сообщения на сайте Кремля.
Перечень поручений Путина по итогам совещания по вопросам развития автономных систем 16 января 2026 года опубликовали на сайте Кремля.
«Рекомендовать правительству Москвы принять меры по обмену с субъектами РФ опытом применения систем обработки данных, автономных систем, технологий искусственного интеллекта», — говорится в сообщении.
Ответственными за выполнение поручения назначен мэр Москвы Сергей Собянин. Срок доклада установлен до 1 июня 2026 года.