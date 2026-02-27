Ричмонд
Янтарный комбинат нашёл камень возрастом 50 млн лет, повторивший форму личинки древнего жука

На Калининградском янтарном комбинате обнаружили уникальный образец балтийского самоцвета.

Источник: Янтарный край

При ручной сортировке специалисты обратили внимание на камень, внутри которого угадывается трёхмерный слепок туннеля, проделанного личинкой жука-древоточца 30−50 миллионов лет назад. Само насекомое в янтарь не попало, но смола точно передала очертания его тела.

Геммолог комбината Анна Дугина, работающая с янтарём больше 20 лет, призналась: подобный экземпляр встречает впервые. «Это большая редкость — найти не инклюз, а окаменелый ход, сохранивший форму личинки», — пояснила она.

Камень пополнит коллекцию музея Янтарного комбината, где уже хранятся другие редкие экспонаты: инклюзы со стрекозой и тараканом, самородок «Янтарное сердце» и другие.

Напомним, балтийский янтарь — застывшая живица древних деревьев возрастом до 50 млн лет. Почти 90% его мировых запасов сосредоточены в Калининградской области, где промышленную добычу ведёт Янтарный комбинат. С 2013 года предприятие развивается в структуре Ростеха, а с конца 2025 года входит в холдинг «РТ-Финанс».