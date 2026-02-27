Янтарный комбинат нашёл камень возрастом 50 млн лет, повторивший форму личинки древнего жука

Напомним, балтийский янтарь — застывшая живица древних деревьев возрастом до 50 млн лет. Почти 90% его мировых запасов сосредоточены в Калининградской области, где промышленную добычу ведёт Янтарный комбинат. С 2013 года предприятие развивается в структуре Ростеха, а с конца 2025 года входит в холдинг «РТ-Финанс».