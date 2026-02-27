Мининформ обновил список запрещенной в Беларуси литературы

МИНСК, 27 фев — Sputnik. Список запрещенных к распространению печатных изданий пополнился 16 наименованиями книг, следует из перечня, размещенного на сайте Министерства информации Беларуси.
В последний раз список обновлялся в конце декабря минувшего года — в него были добавлены 52 книги.
Обновленный перечень содержит 16 новых изданий (всего — 241), в том числе роман российского писателя Виктора Пелевина «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами». Также в него вошли книги американских писателей Элизабет Вуртцель и Легс Макнил и другие произведения.
Ранее в Миниформе подчеркивали, что включенные в список книги способны нанести вред национальным интересам республики.
Решение о внесении изданий в список принимает Республиканская комиссия по проведению оценки символики, атрибутики, информационной продукции. С момента включения их в перечень распространять эти книги на территории страны запрещено.