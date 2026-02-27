Путин поручил создать программы подготовки специалистов по беспилотникам

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству создать образовательные программы для подготовки специалистов в области разработки, производства, эксплуатации и обслуживания беспилотных систем, говорится в сообщении Кремля.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития автономных систем 16 января 2026 года размещен на сайте Кремля.
«Обеспечить создание системы подготовки и переподготовки специалистов в области разработки, производства, эксплуатации и обслуживания автономных систем, обратив внимание на необходимость разработки и корректировки образовательных стандартов и программ», — говорится в сообщении.
Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад необходимо представить до 1 июня, а далее раз в полгода.
Ранее в январе президент говорил, что правительство России должно принять исчерпывающие меры в сфере подготовки кадров для развития беспилотных систем.