Калининградцам напомнили, как будут курсировать пригородные поезда с 7 по 9 марта

Вечерний пригородный поезд, отправляющийся в 18:21 с Южного вокзала, 7 и 8 марта курсировать не будет. 9 марта отправится по расписанию. Утренний поезд из Немана 8 и 9 марта не курсирует. С 8 на 9 марта переносится отправление вечернего рельсового автобуса в 17:20.