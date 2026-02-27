Калининградцам напомнили, как будут курсировать пригородные поезда с 7 по 9 марта

Калининградские пригородные поезда с 7 по 9 марта будут курсировать по расписанию выходного и праздничного дня. Об этом сообщается в телеграм-канале «Калининградская Ласточка».
Утверждён следующий график:
В сообщении Калининград-Зеленоградск:
Электропоезда «Ласточка» будут отправляться из Калининграда: в 6:37, 8:00, 10:15, 11:12, 12:16, 14:17, 16:18, 17:15, 17:55, 18:49, 19:55.
Из Зеленоградска: в 7:45, 9:07 (до Северного вокзала), 11:15, 12:12, 13:16, 15:17, 15:51, 17:18, 18:56, 20:03, 21:03.
В сообщении Зеленоградск-Светлогорск.
Время отправления «Ласточек» из Зеленоградска до Пионерского Курорта и Светлогорска «Ласточки» в 9:00 и 11:29 (до ст. Светлогорск-2), 13:14 (до ст. Светлогорск-1), 18:10 (до ст. Пионерский Курорт), 20:56 (до ст. Светлогорск-2).
Обратно из Светлогорска-2 поезда отправятся в 10:22 и 12:24, из Светлогорска-1 в 14:07, из Пионерского Курорта в 19:23.
В сообщении Калининград-Светлогорск.
Время отправления «Ласточки» из Калининграда: 6:18, 7:41, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:03, 16:44 (с Северного вокзала), 17:40, 18:41.
Обратно из Светлогорска: в 7:39, 8:57, 11:37, 12:38, 13:39, 15:16 (до Северного вокзала), 15:40, 16:42, 17:51, 18:54, 19:57.
В сообщении Калининград-Неман.
Вечерний пригородный поезд, отправляющийся в 18:21 с Южного вокзала, 7 и 8 марта курсировать не будет. 9 марта отправится по расписанию. Утренний поезд из Немана 8 и 9 марта не курсирует. С 8 на 9 марта переносится отправление вечернего рельсового автобуса в 17:20.
В сообщении Калининград-Мамоново.
7, 8 и 9 марта будет курсировать пригородный поезд, отправляющийся с Южного вокзала в 10:25 и в обратном направлении в 16:20.
В сообщении Калининград-Багратионовск.
Пригородные поезда будут отправляться с Южного вокзала в 8:25, со станции Багратионовск — в 14:15.