Коммунальщики чистят крыши домов от наледи в Волгограде

В Волгограде коммунальные службы активизировали работы по очистке кровель и козырьков жилых домов от наледи. УК и ТСЖ уже справились с этой задачей на более чем 90% из примерно 1100 многоквартирных домов. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на мэрию, подобные работы являются обязанностью коммунальщиков.
Наледь чаще всего появляется на зданиях со скатными крышами. По действующим правилам, после обнаружения льда коммунальщики обязаны в кратчайшие сроки оградить опасные пешеходные зоны и начать очистку. Сотрудники районных администраций Волгограда регулярно проверяют качество и оперативность выполнения этих работ. Если какая-либо организация недобросовестно подходит к своим обязанностям, ей направляют уведомление с требованием устранить нарушения в течение 24 часов.
Контроль за состоянием крыш ведется ежедневно. Организации, которые не устраняют выявленные недочеты вовремя, привлекают к административной ответственности. Им грозит штраф до 300 тысяч рублей. Если же нарушения носят систематический характер, УК может даже потерять лицензию. Жители Волгограда, заметившие некачественную очистку крыш или козырьков, могут сообщить об этом в районные администрации или в управление «Жилищная инспекция Волгограда».