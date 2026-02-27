Коммунальщики чистят крыши домов от наледи в Волгограде

Контроль за состоянием крыш ведется ежедневно. Организации, которые не устраняют выявленные недочеты вовремя, привлекают к административной ответственности. Им грозит штраф до 300 тысяч рублей. Если же нарушения носят систематический характер, УК может даже потерять лицензию. Жители Волгограда, заметившие некачественную очистку крыш или козырьков, могут сообщить об этом в районные администрации или в управление «Жилищная инспекция Волгограда».