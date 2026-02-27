В Иркутской области чаще всего используют Госуслуги для защиты от мошенников

Комплексное решение позволяет установить или снять запрет на кредиты, проверить его статус и подтвердить личность при оформлении сим-карты. Только в прошлом году запрет на получение кредитов через Госуслуги оформили 253 тысячи жителей региона, а в январе этого — еще 14 тысяч.