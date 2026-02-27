В Иркутской области чаще всего используют Госуслуги для защиты от мошенников

Самым популярным сервисом на портале Госуслуг среди жителей Приангарья стала «Защита от мошенников в сети». За 2025 год и январь 2026-го этой услугой воспользовались 355 тысяч жителей области. Всего по стране — 3,5 миллиона человек.
Комплексное решение позволяет установить или снять запрет на кредиты, проверить его статус и подтвердить личность при оформлении сим-карты. Только в прошлом году запрет на получение кредитов через Госуслуги оформили 253 тысячи жителей региона, а в январе этого — еще 14 тысяч.
Второй по популярности стала услуга «Выход на пенсию» — ее выбрали 254 тысячи жителей региона. «Поступление в вуз» заинтересовало почти 22 тысячи человек. Также в список востребованных вошли «Многодетная семья» (13 тысяч) и «Получение налогового вычета» (более 3 тысяч).
