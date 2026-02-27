Два спортсмена из Башкирии покинули шоу «Титаны»

Слаломистка Алсу Миназова успешно справилась с задачей, а вот Эмиль Карнеев уступил соперникам и попал в число претендентов на вылет. Руслан Садыков был дисквалифицирован прямо во время поединка, применив против Александра Зарубина (Стоуна) запрещенный прием «ножницы», из-за чего соперник сломал руку. Титаны сочли поступок намеренным, спортсмена мгновенно исключили из проекта, и он извинился перед оппонентом. Проводили Садыкова аплодисментами, а Стоун тоже покинул шоу из-за травмы.