Два спортсмена из Башкирии покинули шоу «Титаны»

В пятом выпуске шоу «Титаны. Битва сезонов» на ТНТ участвовали спортсмены из Башкирии, которым предстояло пройти испытание на удержание мяча в схватках на трех аренах: в сене, песке и октагоне. Победители выходили в следующий этап, проигравшие отправлялись на дополнительное испытание.
Слаломистка Алсу Миназова успешно справилась с задачей, а вот Эмиль Карнеев уступил соперникам и попал в число претендентов на вылет. Руслан Садыков был дисквалифицирован прямо во время поединка, применив против Александра Зарубина (Стоуна) запрещенный прием «ножницы», из-за чего соперник сломал руку. Титаны сочли поступок намеренным, спортсмена мгновенно исключили из проекта, и он извинился перед оппонентом. Проводили Садыкова аплодисментами, а Стоун тоже покинул шоу из-за травмы.
В испытании на вылет участники удерживали на вытянутой руке бодибар: мужчины — 10 кг, женщины — 5 кг. Эмиль Карнеев не справился с нагрузкой и выбыл вместе с семью другими спортсменами, признавшись, что испытывает обиду и опустошение.
После всех испытаний команда второго сезона сохранила лидерство, и в проекте продолжают борьбу 28 участников из второго сезона, 24 из третьего и 18 из первого.
