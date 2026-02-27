Стало известно, когда отремонтируют автовокзал в Ялте

Ремонт здания Ялтинского автовокзала планируют завершить к курортному сезону. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Янина Павленко.
Градоначальница рассказала, что на автовокзале выполнили основные бетонные работы. На объекте укрепили каркас и несущие конструкции. Кроме того, было сделано остекление северного и южного фасадов. Рабочие смонтировали канализационно-водопроводную и электрические сети. Сейчас продолжаются кровельные работы, а также ведется установка внутренних перегородок.
«На первом этаже (нижняя платформа) будут коммерческие помещения, на втором — администрация вокзала и кассы, на третьем — большой зал ожидания (с эскалатором), на четвертом — комнаты отдыха для водителей», — написала Павленко.
Чиновница назвала объект сложным. Руководитель администрации рассказала, что проект несколько раз приходилось корректировать.
«Но к сезону платформы должны начать функционировать, принимать транспорт и пассажиров», — заверила Павленко.