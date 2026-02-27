Стало известно, когда отремонтируют автовокзал в Ялте

Градоначальница рассказала, что на автовокзале выполнили основные бетонные работы. На объекте укрепили каркас и несущие конструкции. Кроме того, было сделано остекление северного и южного фасадов. Рабочие смонтировали канализационно-водопроводную и электрические сети. Сейчас продолжаются кровельные работы, а также ведется установка внутренних перегородок.