Стало известно, когда отремонтируют автовокзал в Ялте

Павленко: ремонт Ялтинского автовокзала завершится к курортному сезону.

Источник: пресс-служба администрации Ялты

Ремонт здания Ялтинского автовокзала планируют завершить к курортному сезону. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Янина Павленко.

Градоначальница рассказала, что на автовокзале выполнили основные бетонные работы. На объекте укрепили каркас и несущие конструкции. Кроме того, было сделано остекление северного и южного фасадов. Рабочие смонтировали канализационно-водопроводную и электрические сети. Сейчас продолжаются кровельные работы, а также ведется установка внутренних перегородок.

«На первом этаже (нижняя платформа) будут коммерческие помещения, на втором — администрация вокзала и кассы, на третьем — большой зал ожидания (с эскалатором), на четвертом — комнаты отдыха для водителей», — написала Павленко.

Чиновница назвала объект сложным. Руководитель администрации рассказала, что проект несколько раз приходилось корректировать.

«Но к сезону платформы должны начать функционировать, принимать транспорт и пассажиров», — заверила Павленко.