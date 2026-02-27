Студентов ОмГУ начнут отсеивать по ИИ

Согласно документу, работы теперь начнут проверять на наличие использования искусственного интеллекта. При этом указывается, что автор научного труда вправе использовать сгенерированный машиной текст при одном условии — указывать сервис. Однако запрещается использовать различные уловки, например, менять кириллическую букву на такую же, но латиницей.