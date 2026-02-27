Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Студентов ОмГУ начнут отсеивать по ИИ

В вузе будут проверять дипломы на предмет сгенерированного машиной текста.

Источник: Freepik

В ОмГУ опубликовали приказ «Об утверждении положения о порядке проведения проверки выпускных квалификационных работ на объем заимствования» и утвердили новый документ под названием «Положение о порядке проведения проверки выпускных квалификационных работ на объем заимствования и использование искусственного интеллекта».

Согласно документу, работы теперь начнут проверять на наличие использования искусственного интеллекта. При этом указывается, что автор научного труда вправе использовать сгенерированный машиной текст при одном условии — указывать сервис. Однако запрещается использовать различные уловки, например, менять кириллическую букву на такую же, но латиницей.

Выпускные квалификационные работы, не прошедшие проверку на объем заимствования и использования ИИ, как указано в документе, к защите не допускаются.

Отметим, пока неизвестно, ввели ли аналогичные правила другие вузы Омска.