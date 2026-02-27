На Южном Урале работающие родители получат ежегодную семейную выплату

В Челябинской области с 1 июня 2026 года ввели новую меру социальной поддержки для родителей с двумя и более детьми. Данная семейная выплата предусматривает ежегодный возврат части уплаченного НДФЛ за предыдущий год и назначается каждому из работающих родителей, уплативших налог.
Право на получение семейной выплаты имеют работающие родители (усыновители, опекуны или попечители), воспитывающие двух и более детей в возрасте до 18 лет, а также детей до 23 лет, обучающихся очно.
Впервые обратиться за семейной выплатой родители смогут с 1 июня по 1 октября 2026 года. Заявления будут приниматься на портале госуслуг, в клиентских службах Отделения СФР по Челябинской области и МФЦ.
Для назначения семейной выплаты родители и дети должны являться гражданами России и постоянно проживать на территории страны. Также для получения выплаты в 2026 году заявителю необходимо было уплачивать НДФЛ в течение прошлого года.
«Специалисты Отделения Соцфонда произведут комплексную оценку материального и имущественного положения семьи. Кроме того, среднедушевой доход на одного члена семьи не должен превышать полуторный размер величины прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания. В Челябинской области он составляет 26 136 рублей», — пояснил исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.
При расчете среднедушевого дохода семьи Отделение СФР по Челябинской области учтет: заработную плату; поступления от предпринимательской деятельности; пенсии и пособия; стипендии; дивиденды и проценты по вкладам; доходы от продажи имущества; алименты и др.
Также принимается во внимание факт уплаты алиментов — у родителей не должно быть задолженности по их уплате. При назначении ежегодной семейной выплаты среднедушевой доход семьи рассчитывается из суммы всех доходов, полученных в предшествующем году.
Cемейную выплату будут предоставлять раз в год. Она будет осуществляться в виде разницы между уплаченным НДФЛ и 6% от дохода, с которого уплачен налог. Размер определяется как разница между суммой расчетного НДФЛ по стандартной ставке 13% с доходов заявителя за прошлый год и суммой налога, исчисленной по сниженной ставке 6% с этих же доходов. Таким образом, каждый из родителей сможет оформить выплату в размере 7% от полученного годового дохода.