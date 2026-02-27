Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил повысить эффективность управления автономными системами

Путин поручил повысить эффективность управления развитием автономных систем.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил своей администрации при участии правительства РФ подготовить предложения, чтобы сделать процесс управления развитием автономных систем более эффективным.

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам совещания о развитии автономных систем, которое состоялось 16 января. Документ опубликован на сайте Кремля.

«Администрации президента Российской Федерации подготовить при участии правительства Российской Федерации и представить предложения по повышению эффективности управления развитием автономных систем в части, касающейся обеспечения согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и заинтересованных организаций», — указано в перечне поручений.

Срок исполнения этого поручения — 30 апреля 2026 года, ответственным назначен руководитель администрации президента Антон Вайно.

Узнать больше по теме
Антон Вайно: биография, семья и карьера руководителя Администрации Президента РФ
Видный российский государственный деятель, чья карьера тесно связана с работой в Аппарате Президента России: благодаря профессионализму и стратегическому подходу Антон Вайно играет ключевую роль в разработке и реализации важных государственных решений. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше