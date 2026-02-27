Мосгорсуд признал запрет Pussy Riot* в России законным

Pussy Riot* — скандальная панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года устроили провокацию в храме Христа Спасителя в Москве. В итоге за хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек — Надежду Толоконникову** (признана иноагентом), Марию Алехину и Екатерину Самуцевич — к двум годам колонии общего режима. Впоследствии Самуцевич заменили наказание условным, а Толоконникова** и Алехина вышли из колонии в декабре 2013-го по амнистии.