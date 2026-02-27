СК России контролирует дело о лекарственном обеспечении в Омске

В Омской области снова разгорается скандал с обеспечением льготников лекарственными препаратами. Сразу несколько омичей обратились в СК РФ для инициирования разбирательства. По факту случившегося следователями было возбуждено уголовное дело за ненадлежащее медицинское обеспечение жителей регионального центра.
Поводом для возбуждения дела стали публикации в сети Интернет о системных нарушениях прав граждан на получение качественной медицинской помощи. В частности, установлено, что в текущем году ребенку с хроническим заболеванием не был своевременно выдан льготный лекарственный препарат, из-за чего его мать была вынуждена приобрести медикамент за собственный счет. Аналогичные обращения поступали и от других жителей региона, однако профильными структурами меры по устранению нарушений не принимались.
Следственные органы квалифицировали действия должностных лиц как потенциальное нарушение федерального законодательства в сфере охраны здоровья граждан и социального обеспечения. Уголовное дело расследуется с учетом норм федерального и регионального права, регулирующих порядок льготного лекарственного обеспечения.
