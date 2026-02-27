СК России контролирует дело о лекарственном обеспечении в Омске

Поводом для возбуждения дела стали публикации в сети Интернет о системных нарушениях прав граждан на получение качественной медицинской помощи. В частности, установлено, что в текущем году ребенку с хроническим заболеванием не был своевременно выдан льготный лекарственный препарат, из-за чего его мать была вынуждена приобрести медикамент за собственный счет. Аналогичные обращения поступали и от других жителей региона, однако профильными структурами меры по устранению нарушений не принимались.