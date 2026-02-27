РКН с начала года потребовал удалить более 35 тысяч материалов в Telegram

«На основании судебных решений и решений уполномоченных органов в адрес мессенджера Telegram с начала 2025 года были направлены требования об удалении около 305 тысяч материалов (в 2025 году — более 269,2 тысячи, с начала 2026 года — более 35,6 тысячи)», — говорится в сообщении.