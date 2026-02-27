РКН с начала года потребовал удалить более 35 тысяч материалов в Telegram

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Роскомнадзор с начала 2025 года потребовал удалить порядка 305 тысяч материалов в Telegram, из них более 35,6 тысячи — в 2026 году, заявили РИА Новости в ведомстве.
«На основании судебных решений и решений уполномоченных органов в адрес мессенджера Telegram с начала 2025 года были направлены требования об удалении около 305 тысяч материалов (в 2025 году — более 269,2 тысячи, с начала 2026 года — более 35,6 тысячи)», — говорится в сообщении.
Так, с начала года ведомство потребовало Telegram удалить 10,7 тысячи единиц контента с детской порнографией, 13,8 тысячи — контента о средствах для обхода блокировок, 1,4 тысячи единиц суцидального контента и 9,7 тысячи — пронаркотического.
Меньше всего требований было направлено в отношении материалов об отказе от деторождения — 3, о взрывчатых веществах и оружии — 3, информации о несовершеннолетнем, пострадавшем от противоправных действий — 1.