Путин поручил пересмотреть требования к сертификации операторов дронов

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об устранении избыточных требований о наличии сертификата у операторов беспилотников, выполняющих работы для собственных нужд, сообщается в перечне поручений по итогам совещания по вопросам развития автономных систем.
«Рассмотреть вопрос… об устранении избыточных требований о наличии у операторов беспилотных воздушных судов сертификата эксплуатанта в случае выполнения ими авиационных работ для собственных нужд», — говорится в перечне.
Кроме того, президент поручил определить перечень коммерческих авиационных работ, выполняемых с применением беспилотных авиационных систем и не требующих получения такого сертификата, говорится в документе.