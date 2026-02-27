Ричмонд
Путин поручил пересмотреть требования к сертификации операторов дронов

Путин поручил устранить избыточные требования к сертификации операторов дронов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об устранении избыточных требований о наличии сертификата у операторов беспилотников, выполняющих работы для собственных нужд, сообщается в перечне поручений по итогам совещания по вопросам развития автономных систем.

«Рассмотреть вопрос… об устранении избыточных требований о наличии у операторов беспилотных воздушных судов сертификата эксплуатанта в случае выполнения ими авиационных работ для собственных нужд», — говорится в перечне.

Кроме того, президент поручил определить перечень коммерческих авиационных работ, выполняемых с применением беспилотных авиационных систем и не требующих получения такого сертификата, говорится в документе.