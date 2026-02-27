Катки в нижегородских парках «Швейцария» и имени 1 Мая будут работать до 9 марта

Расписание сеансов на ледовых площадках останется прежним. Так, в «Швейцарии» кататься на коньках можно будет с 10:00 до 21:15 — всего доступно шесть сеансов. В праздничные дни для посетителей предусмотрели дополнительное время — с 21:45 до 23:00.