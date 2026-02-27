Ричмонд
Катки в нижегородских парках «Швейцария» и имени 1 Мая будут работать до 9 марта

Расписание сеансов на ледовых площадках останется прежним.

Катки в парке имени 1 Мая и «Швейцарии» в Нижнем Новгороде будут открыты до 9 марта. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Расписание сеансов на ледовых площадках останется прежним. Так, в «Швейцарии» кататься на коньках можно будет с 10:00 до 21:15 — всего доступно шесть сеансов. В праздничные дни для посетителей предусмотрели дополнительное время — с 21:45 до 23:00.

В парке имени 1 Мая каток будет открыт с 10:00 до 20:45.

Последним днем работы ледовой площадки в нижегородских «Дубках» станет 1 марта. «Катушка» в Автозаводском парке не закроется, пока на улице сохраняются устойчивые минусовые температуры.

Ранее нижегородцам напомнили о длинных выходных в честь 8 марта.