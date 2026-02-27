Из-за провалов грунта в Воронеже перекрыли улицу: что известно?

Провал на коллекторе диаметром 800 мм специалисты РВК обнаружили ещё накануне, при обследовании сетей. Из-за него на проезжей части образовалась яма. Специалисты сразу же выехали на место с защитными барьерами, чтобы огородить опасный участок. Пока они доставляли конструкции, в яму попала машина. Сотрудники водоканала помогли автомобилистке выбраться из транспортного средства. Женщина не пострадала, но машина получила незначительные повреждения. Позже автомобиль извлекли из ямы.