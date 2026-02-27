Из-за провалов грунта в Воронеже перекрыли улицу: что известно?

Движение транспорта перекрыли на улице Циолковского в Воронеже в пятницу, 27 февраля. Ограничения связаны с коммунальной аварией.
Провал на коллекторе диаметром 800 мм специалисты РВК обнаружили ещё накануне, при обследовании сетей. Из-за него на проезжей части образовалась яма. Специалисты сразу же выехали на место с защитными барьерами, чтобы огородить опасный участок. Пока они доставляли конструкции, в яму попала машина. Сотрудники водоканала помогли автомобилистке выбраться из транспортного средства. Женщина не пострадала, но машина получила незначительные повреждения. Позже автомобиль извлекли из ямы.
Чтобы приступить к земельным работам, а затем к ремонту повреждённого коллектора специалистам было необходимо полностью осушить место провала. Так, в течение дня они смонтировали временный трубопровод длиной 130 метров, позволяющий транспортировать стоки из места провала в приёмный колодец. Однако работы осложнили погодные условия.
Из-за переполненного коллектора и активного таяния снега грунт продолжает проседать. На следующий день в 50 метрах от старой ямы появился новый провал. Чтобы никто из автомобилистов не попал в опасную зону, на участке временно ограничили движение.
Отмечается, что услуги водоотведения предоставляются без перебоев. Холодное водоснабжение также не ограничено.