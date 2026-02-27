Ричмонд
В Центробанке назвали популярные мошеннические схемы на рынке ценных бумаг

ЦБ: мошенники используют счета участников рынка ценных бумаг для дропперства.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Среди нелегальных участников рынка ценных бумаг популярны схемы с обучающими курсами и имитацией торгов, также мошенники используют счета клиентов для вовлечения в дропперство, сообщили в Банке России.

«По-прежнему популярны схемы с обучающими курсами и имитацией торгов. Псевдоброкеры используют персональные консультации в телеграм-каналах, холодные обзвоны людей, которые интересовались информацией по торгам и инвестициям на специализированных сайтах», — сообщает регулятор.

«Мошенники также используют счета клиентов для вовлечения в дропперство. Для этого сначала некий консультант помогает клиенту вывести из проекта “первую прибыль”, но на деле человеку просто возвращают часть его же взноса», — также говорится в сообщении.

В регуляторе раскрыли полную схему обмана. Затем консультант убеждает жертву взять у него взаймы на «страховой взнос» для вывода остальных средств. Причем средства на оплату страховки приходят клиенту от разных людей, которые якобы возвращают консультанту такие же долги, отмечают в ЦБ. Далее для оплаты страховки клиент должен перечислить всю сумму на счет, предоставленный консультантом. В итоге человек не только теряет свои деньги и оказывается в долгах, но и становится участником дропперской схемы, предупреждают в ЦБ РФ.

Отмечается, что нелегальные проекты нацелены преимущественно на аудиторию, заинтересованную в быстром получении дохода, в том числе за счет высокого риска.

«Клиентов привлекают в проект якобы возможностью участия в торгах иностранными инструментами и криптовалютой. Организаторы заверяют, что у компании есть лицензия иностранного регулятора, и предлагают торговлю с большим кредитным плечом», — предупреждает регулятор.

Всего в 2025 году Банк России выявил 2 183 субъекта с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, что на 13% больше, чем годом ранее.