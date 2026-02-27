В Центробанке назвали популярные мошеннические схемы на рынке ценных бумаг

В регуляторе раскрыли полную схему обмана. Затем консультант убеждает жертву взять у него взаймы на «страховой взнос» для вывода остальных средств. Причем средства на оплату страховки приходят клиенту от разных людей, которые якобы возвращают консультанту такие же долги, отмечают в ЦБ. Далее для оплаты страховки клиент должен перечислить всю сумму на счет, предоставленный консультантом. В итоге человек не только теряет свои деньги и оказывается в долгах, но и становится участником дропперской схемы, предупреждают в ЦБ РФ.