В Красносулинском районе предприниматель превысил дозировку пестицида при обработке пшеницы

На Дону предприниматель нарушил регламент применения пестицидов.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Россельхознадзора выявили нарушение при обработке полей в Красносулинском районе. Об этом говорится на сайте ведомства.

Индивидуальный предприниматель использовал пестицид на посевах озимой пшеницы в дозировке 0,04 килограмма на гектар. Это превышает допустимую норму. Так как согласно официальному каталогу, для этой культуры разрешено применять препарат в количестве не более 0,025 килограмма на гектар.

Нарушение обнаружили во время мониторинга данных в информационной системе «Сатурн». Предпринимателю объявили предостережение и потребовали соблюдать регламент применения пестицидов.