В Красносулинском районе предприниматель превысил дозировку пестицида при обработке пшеницы

Индивидуальный предприниматель использовал пестицид на посевах озимой пшеницы в дозировке 0,04 килограмма на гектар. Это превышает допустимую норму. Так как согласно официальному каталогу, для этой культуры разрешено применять препарат в количестве не более 0,025 килограмма на гектар.