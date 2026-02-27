Три важнейшие земельные услуги стали проще для казахстанцев

Ранее мы сообщали, что в мобильном приложении eGov Mobile есть услуга, где казахстанцы могут запретить себе участвовать в азартных играх и пари до 10 лет. Об этом жителям страны напомнили в пресс-службе АО «Национальные информационные технологии» (АО «НИТ»).