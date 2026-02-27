Ферменты рыб приспособили для мониторинга загрязнения пресноводных водоемов

Исследователи проанализировали состояние печени и жабр этих рыб и провели аналогичное исследование для тех же видов, выращенных на экологически чистой акваферме. Оказалось, что уровень активности цитохром P450-редуктазы действительно отражает загрязненность воды — концентрация данного пептида была в 15−20 раз выше в клетках рыб из тех регионов озера, где доля тяжелых металлов в воде была в 2−5 раз выше предельно допустимых значений.