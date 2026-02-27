Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске мэр Шелест анонсировал ремонт улиц Госпитальной и Рабиновича в апреле

Работы, в соответствии с погодными условиями, должны начать уже в апреле.

Источник: Om1 Омск

В Омске планируют отремонтировать проблемные участки улиц Госпитальная (между улицами Яковлева и Фрунзе) и Рабиновича (между улицами Гусарова и Госпитальной). Об этом в своём телеграм-канале мэр города Сергей Шелест.

На эти цели выделят более 50 миллионов рублей. Работы, в соответствии с погодными условиями, должны начать уже в апреле.

«Деформированное асфальтобетонное покрытие снимут, вместо него в два слоя уложат новое. Приведут в порядок тротуары, восстановят, где необходимо, водоотводные лотки и дорожные знаки. Нанесут по ГОСТу требуемую дорожную разметку», — добавил градоначальник.