В Беларуси наследники жилья пошли в суд из-за ключей от квартиры. Подробности сообщает Главное управление юстиции Гомельского облисполкома.
В Гомельском районе после смерти владельца двухкомнатной квартиры его родители и совершеннолетняя дочь вступили в наследство.
«По закону стороны получили равные права на пользование жильем, однако у родителей не было ключей от входной двери», — заметили в управлении.
И добавили, что на протяжении трех месяцев стороны так и не смогли согласовать встречу для передачи дубликата ключей, так как договоренности все время срывались. Дело дошло до суда, а также было начато исполнительное производства.
Судебный исполнитель ОПИ Гомельского района назначила встречу обоим наследникам. Во время разговора родственники не смогли удержаться от взаимных обвинений. Однако комплект ключей все же был передан.
