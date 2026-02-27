Эксперт оценил вероятность массового возврата сотрудников в офисы

«Вероятность жесткого и повсеместного возврата сотрудников за столы близка к нулю — прежде всего из-за “рынка кандидата”. Компании понимают: запрет на гибкость может обернуться оттоком специалистов. При этом тренд на так называемую офисную реставрацию уже заметен в госсекторе, банках и структурах, работающих с критической информационной инфраструктурой. Для этих сфер требования безопасности и стабильность подключения к внутренним сетям остаются приоритетом. Здесь возврат сотрудников в офис фактически становится безальтернативным сценарием», — сказал Трепольский «Газете.Ru».