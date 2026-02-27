Сдвоенный состав «Ласточки» Нижний Новгород — Москва запустят в марте

«Перевозки скоростными поездами на Горьковской железной дороге осуществляются на современных электропоездах “Ласточка” в 5 и 10-вагонном исполнении, а также на новом двухэтажном поезде “Буревестник”, в состав которого входит 10 вагонов. ОАО “РЖД” следит за изменениями спроса, при необходимости увеличивая составность поездов», — отмечается в сообщении.