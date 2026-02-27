Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сдвоенный состав «Ласточки» Нижний Новгород — Москва запустят в марте

Это связано с предстоящими праздничными выходными.

Источник: Время

Сдвоенный состав скоростного поезда «Ласточка» будет курсировать по маршруту Нижний Новгород — Москва в праздничные дни марта. Об этом информирует пресс-служба ОАО «РЖД».

Из Москвы десятивагонный состав отправится 6 марта в 21:15 и прибудет в Нижний Новгород в 01:13 7 марта. Из столицы Приволжья «Ласточка» отправится 10 марта в 04:51. Прибытие в Москву запланировано на 09:09.

«Перевозки скоростными поездами на Горьковской железной дороге осуществляются на современных электропоездах “Ласточка” в 5 и 10-вагонном исполнении, а также на новом двухэтажном поезде “Буревестник”, в состав которого входит 10 вагонов. ОАО “РЖД” следит за изменениями спроса, при необходимости увеличивая составность поездов», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что перевозки скоростными поездами на Горьковской магистрали выросли на 13% в январе.