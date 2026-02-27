Ученые предупредили о возвращении Солнца в состояние депрессии — что ждать белорусам

И уточнили, что активный центр 4366, который в начале февраля 2026 года установил рекорд века по количеству сильных вспышек (подробнее мы писали здесь), сейчас находится в стадии распада. Однако новый активный центр на обратной стороне Солнца «полностью выдохся всего за пару суток» после того, как выдал серию вспышек.