Ученые предупредили о возвращении Солнца в состояние депрессии — что ждать белорусам

Солнце постепенно возвращается в состояние депрессии — что ждать белорусам и всем жителям планеты. Подробности сообщает телеграм-канал лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
«Солнце постепенно возвращается в исходное состояние депрессии, из которого его не смогло вывести даже появление сразу двух групп пятен», — заметили специалисты.
И уточнили, что активный центр 4366, который в начале февраля 2026 года установил рекорд века по количеству сильных вспышек (подробнее мы писали здесь), сейчас находится в стадии распада. Однако новый активный центр на обратной стороне Солнца «полностью выдохся всего за пару суток» после того, как выдал серию вспышек.
Ученые обращают внимание, что сейчас геомагнитная ситуация определяется лишь вариациями солнечного ветра, который пока слабо возмущен.
