В центре Калининграда из-под асфальта бьёт фонтан, обходившая потоп женщина разбила лицо на гололёде

В Калининграде на улице Нарвской прорвало трубу с холодной водой. О ЧП «Клопс» рассказали местные жители.
С утра пятницы, 27 февраля, подтоплен тротуар и часть дороги в районе дома № 33−37. По словам очевидцев, из-под асфальта бьёт фонтан. Вода разливается по тротуару и растекается по проезжей части.
Люди пытаются обойти опасный участок, однако сделать это сложно: часть дорожки всё ещё покрыта ледяной коркой. Пешеходы поскальзываются и падают. Одна из женщин разбила лицо.
Жители дома № 33−37 рассказали, что с ночи из кранов течёт вода с красноватым оттенком.
В региональном «Водоканале» редакции подтвердили, что с указанного адреса поступил звонок об утечке. Как сообщили на предприятии, бригада будет направлена при первой возможности: заявки обрабатываются в зависимости от того, насколько серьёзна авария.
Жители соседнего дома на Нарвской две недели назад пожаловались, что несколько суток живут с затопленным подвалом.