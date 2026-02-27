Ричмонд
В центре Калининграда из-под асфальта бьёт фонтан, обходившая потоп женщина разбила лицо на гололёде

Водопровод прорвало на улице Нарвской.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде на улице Нарвской прорвало трубу с холодной водой. О ЧП «Клопс» рассказали местные жители.

С утра пятницы, 27 февраля, подтоплен тротуар и часть дороги в районе дома № 33−37. По словам очевидцев, из-под асфальта бьёт фонтан. Вода разливается по тротуару и растекается по проезжей части.

Люди пытаются обойти опасный участок, однако сделать это сложно: часть дорожки всё ещё покрыта ледяной коркой. Пешеходы поскальзываются и падают. Одна из женщин разбила лицо.

Жители дома № 33−37 рассказали, что с ночи из кранов течёт вода с красноватым оттенком.

В региональном «Водоканале» редакции подтвердили, что с указанного адреса поступил звонок об утечке. Как сообщили на предприятии, бригада будет направлена при первой возможности: заявки обрабатываются в зависимости от того, насколько серьёзна авария.

Жители соседнего дома на Нарвской две недели назад пожаловались, что несколько суток живут с затопленным подвалом.