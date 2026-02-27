Проверяли мужчин на рак шейки матки: глава Минздрава объяснила ошибки

Мы провели аналитическую работу по тем цифрам, которые озвучило Министерство финансов. Есть определенные аномалии, которые на первый взгляд кажутся нарушениями, но имеют под собой утвержденную методологию.
Например, факт оказания медицинской помощи умершим связан с оплатой гистологических препаратов, которые проводятся после смерти пациента по результатам вскрытия
Проверяют, по ее словам, совместно с МВД и данные по ИИН. В ИИН седьмая цифра некорректно отображена у нескольких тысяч казахстанцев, поэтому не всегда корректно ориентироваться на пол.
Скрининги проводились женщинам, мужские скрининги — мужчинам, и оплата производилась за фактически оказанные услуги. Однако при формировании отчетов шла кодировка, где по определенной цифре была допущена ошибка.
С Минфином мы проводим работу по ряду параметров, выставлены ФЛК, чтобы минимизировать такие статистические перегибы, или, как мы их называем, «аномалии», — резюмировала Альназарова.