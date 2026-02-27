Водитель без прав категории «С» задержан на трассе Тюмень — Омск

Инспекторы ДПС остановили грузовой автомобиль «Исузу» на 574-м километре автодороги Тюмень-Омск. При проверке документов выяснилось, что у водителя 1984 года рождения отсутствует открытая категория «С», необходимая для управления данным типом транспорта.
В отношении жителя Ханты-Мансийского автономного округа составлен административный протокол по части 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Нарушение предусматривает наложение штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
Большегруз помещен на специализированную стоянку до устранения нарушений.