Суд обязал белоруса выплатить чужой кредит на 25 тысяч рублей. Подробности сообщает Главное управлении юстиции Гомельского облисполкома.
«Житель Гомельского района, выступивший поручителем по банковскому кредиту для своего знакомого, был вынужден самостоятельно выплатить 25 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
В управлении уточнили, что мужчина брал кредит на покупку автомобиля для грузоперевозок, его он оформил на имя поручителя. Но, занявшись бизнесом, у заемщика не было возможности погасить кредит.
По решению суда долг взыскивался с обоих — с заемщика и поручителя. Для того, чтобы побудить должников к оплате, судебный исполнитель приняла решение наложить арест на купленный при помощи кредита автомобиль. Кроме того, должникам огранили право управлять транспортными средствами.
«Но поскольку у самого заемщика средств на погашение не оказалось, оплату произвел поручитель. Мужчина явился в отдел принудительного исполнения с квитанцией, подтверждающей полное погашение задолженности перед банком», — пояснили в управлении.
