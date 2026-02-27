В селе под Екатеринбургом в 2027 году начнут строить новую дорогу

Общая площадь территории проекта составляет 0,24 гектара. Протяженность дороги составит 125 метров, а ширина — 6 метров. Ее поделят на две полосы, по 3 метра шириной каждая. Также рядом с дорогой обустроят тротуары шириной 2,25 метра.