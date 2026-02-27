Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе под Екатеринбургом в 2027 году начнут строить новую дорогу

В Горном Щите в следующем году начнут строить новую дорогу.

Источник: Комсомольская правда

В селе Горный Щит под Екатеринбургом построят новую дорогу. Соответствующий проект уже утвердил глава города Алексей Орлов. На участке планируется продолжить улицу Тенистую. Стриотельно-монтажные работы по данному проекту начнутся в 2027 году.

— Алексей Орлов подписал постановление об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта — продолжения улицы Тенистой в селе Горный Щит, — пояснили в пресс-службе городской администрации.

Общая площадь территории проекта составляет 0,24 гектара. Протяженность дороги составит 125 метров, а ширина — 6 метров. Ее поделят на две полосы, по 3 метра шириной каждая. Также рядом с дорогой обустроят тротуары шириной 2,25 метра.