Эксперты подтвердили Пушкина. Найдено подлинное письмо Татьяны Онегину

Конечно, потребовалось исследование, которое провели в Федеральном центре судебной экспертизы имени профессора Шляхова при Минюсте, пишет «МК». Работа заняла около полугода — изучали образцы бумаги и состав чернил, сравнивали почерк с известными автографами Пушкина. И в конечном итоге эксперты смогли положительно ответить на три вопроса — бумага документа соответствует указанной дате, чернила также были изготовлены в тот период времени, а писал, несомненно, сам поэт. Фактически теперь дело остается за литературоведами, которые изучают наследие Пушкина — они могут сравнить эту версию письма Татьяны с теми, что уже известны, и найти (или нет) какие-то разночтения.