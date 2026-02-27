Эксперты подтвердили Пушкина. Найдено подлинное письмо Татьяны Онегину

Литературное наследство Александра Сергеевича Пушкина изучено тысячами ученых, и все равно даже сейчас, через два века, случаются примечательные открытия. Таким открытием стал автограф поэта с письмом Татьяны Лариной Евгению Онегину, которое стало очень важной составной частью романа в стихах «Евгений Онегин».
Автографы с этим письмом уже были доступны исследователям — известен был черновой вариант, а также тот вариант, который отправился издателю. В данном случае речь также идет о беловом варианте, который Пушкин отправил цензорам; есть и отметка цензора Павла Гаевского от 9 декабря 1826 года.
Эта рукопись была представлена публике осенью 2025-го. Много лет бесценный документ хранился в архиве главы Министерства народного просвещения Российской империи графа Сергея Уварова, затем оказался в распоряжении потомков его управляющего. И одна из наследников этого управляющего Мария Терехова, которая сейчас живет в Калининграде, передала документ в коллекцию Калининградского областного историко-художественного музея.
Конечно, потребовалось исследование, которое провели в Федеральном центре судебной экспертизы имени профессора Шляхова при Минюсте, пишет «МК». Работа заняла около полугода — изучали образцы бумаги и состав чернил, сравнивали почерк с известными автографами Пушкина. И в конечном итоге эксперты смогли положительно ответить на три вопроса — бумага документа соответствует указанной дате, чернила также были изготовлены в тот период времени, а писал, несомненно, сам поэт. Фактически теперь дело остается за литературоведами, которые изучают наследие Пушкина — они могут сравнить эту версию письма Татьяны с теми, что уже известны, и найти (или нет) какие-то разночтения.
Роман «Евгений Онегин» Пушкин начал писать в молдавском Кишиневе в мае 1823 года, а закончил в сентябре 1830-го во время знаменитой «Болдинской осени». Читатели знакомились с историей любви Онегина и Татьяны поглавно. Первая глава книги была напечатана в феврале 1825 года, вторая — в октябре 1826-го, а третья, в которой и было вышеупомянутое письмо Татьяны Онегину, — в октябре 1827-го.
Полный текст «Евгения Онегина» был впервые издан в 1833 году. Любопытно, что именно это произведение стало и последним прижизненным изданием Пушкина — карманный вариант тиражом пять тысяч экземпляров был выпущен в январе 1937-го и после гибели поэта раскуплен за неделю, несмотря на цену в пять рублей.
Отметим также, что известное всем «письмо Татьяны» по сюжету романа — не оригинал, а перевод с французского, выполненный самим Пушкиным. Дело в том, что, как указано в произведении, Татьяна «по-русски плохо знала и выражалася с трудом на языке своем родном», а потому «писала по-французски…». Ну, а Пушкин писал: «Я должен буду, без сомненья, Письмо Татьяны перевесть». Что он и сделал. Любопытно, что последними написанными Пушкиным строками «Онегина» стало письмо самого заглавного героя Татьяне.