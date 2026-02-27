Студентам с долгами по зачетам «продавали» недостающие баллы в Шымкенте

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, двое подозреваемых с октября 2025 года через социальную сеть TikTok выявляли страницы студентов шымкентских вузов. Используя специальные боты, они устанавливали мобильные номера и анкетные данные пользователей.
Далее злоумышленники через портал учебного заведения проверяли информацию об успеваемости, вводя данные студентов. Выяснив, что у некоторых из них имеются недостаточные баллы по зачетам, подозреваемые переходили к активным действиям.
Связываясь со студентами через мессенджер с подложных номеров, они представлялись сотрудниками университета. В ходе переписки сообщали заведомо ложные сведения о том, что для успешного прохождения зачета не хватает одного балла и существует риск недопуска или академической задолженности. При этом предлагали «решить вопрос» и полностью «исправить оценки».
За свои мнимые услуги злоумышленники требовали от 70 до 80 тысяч тенге с каждого студента, а, получив деньги, переставали выходить на связь.
В настоящее время установлена их причастность к шести эпизодам противоправной деятельности. По данному факту проводится расследование.