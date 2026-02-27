«Бесхозных» детей станет больше: В Молдове подорожали путевки в летние лагеря — они становятся недоступными

Согласно проекту постановления правительства об организации летнего сезона, ориентировочные цены за день в лагере вырастут в среднем примерно на 4,7% по сравнению с прошлым годом из-за инфляции и повышения цен на продукты питания и услуги.
Таким образом, стоимость за день составит:
— в лагере отдыха — 400,20 леев.
— в оздоровительных лагерях для спортсменов — 479,98 леев.
— для туристических лагерей — 441,08 леев.
— для спортивно-реабилитационных лагерей — 410,74 леев.
— для дневных лагерей — 315,51 леев.
Новые расходы были рассчитаны с учетом прогнозируемого уровня инфляции в 4,7% и увеличения затрат, отмечает Минобразования.
Предполагается, что 25% от общего числа путевок предоставят бесплатно детям из уязвимых категорий. Для всех остальных — родители будут оплачивать 20% стоимости отдыха.
