«Бесхозных» детей станет больше: В Молдове подорожали путевки в летние лагеря — они становятся недоступными

Летний отдых для детей и подростков в 2026 году подорожает.

Источник: Комсомольская правда

Согласно проекту постановления правительства об организации летнего сезона, ориентировочные цены за день в лагере вырастут в среднем примерно на 4,7% по сравнению с прошлым годом из-за инфляции и повышения цен на продукты питания и услуги.

Таким образом, стоимость за день составит:

— в лагере отдыха — 400,20 леев.

— в оздоровительных лагерях для спортсменов — 479,98 леев.

— для туристических лагерей — 441,08 леев.

— для спортивно-реабилитационных лагерей — 410,74 леев.

— для дневных лагерей — 315,51 леев.

Новые расходы были рассчитаны с учетом прогнозируемого уровня инфляции в 4,7% и увеличения затрат, отмечает Минобразования.

Предполагается, что 25% от общего числа путевок предоставят бесплатно детям из уязвимых категорий. Для всех остальных — родители будут оплачивать 20% стоимости отдыха.

